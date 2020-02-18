Ankara'da okulda dehşeti yaşayan müdür konuştu: 'Ben iyiyim, sen nasılsın' dedi, silah çıkardı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesi'nde okul müdürü ve hizmetli arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden Murat Ekinci, okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler’i tabancayla vurarak omuzundan yaralamış, sonra da aynı silahla intihar etmişti.

Omuzundan yaralanan Gürüler, “Geçen hafta izin vermiştim 5 gün. İzinden döndü göreve başlamıştı. Sabah normal herkes okula girdi. O da girdi. Yanıma çağırdım. Hatır sordum. 'Nasılsın?' dedim. 'Rahatsızlığın geçti mi?' dedim. Arkasından 'Ben iyiyim, sen nasılsın?' diyerek silah çıkarttı. Boğuşma yaşanmasa kendimizi kurtaramazdık. Polisler gelince intihar etti. Benim önümde intihar etmedi” diye konuştu.

Müdür Şerafettin Ali Gürüler'in durumunun iyi olduğu görüldü.