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Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Ankara'da meydanlar boş kaldı

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Ankara'da meydanlar boş kaldı
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ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Ankara'nın sokak ve caddeleri, yine boş kaldı. 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydan'ı başta olmak üzere Başkent'in diğer meydan ve caddeleri sessizliğe büründü. Tunalı Hilmi Caddesi ile Ankara Kalesi'nden, kentin sakin manzarası dronla havadan görüntülendi. Ayrıca ana yollarda çok az sayıda araç görüldü. Polis ekipleri, araçlarıyla trafiğe çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

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