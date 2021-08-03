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Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Ankara'da mesire alanlarıyla ilgili flaş karar

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Ankara'da mesire alanlarıyla ilgili flaş karar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki mesire alanları ve havai fişek kullanımıyla ilgili alınan yeni kararı Twitter'dan paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesire alanları ve havai fişek kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" dedi. 

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