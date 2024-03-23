Ankara'da Mahzen-18 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 44 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Ankara’da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca’nın yaptığı “Örgütsel Yapılanma Kapsamında” Tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik “MAHZEN-18” operasyonları düzenlendi
Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı
Şüphelilerin;
12’si tutuklandı.
12’si hakkında Adli Kontrol kararı,
1’i hakkında Ev Hapsi kararı verildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Organize suç örgütleri ve çeteleri olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek
Ankara’da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca’nın yaptığı “Örgütsel Yapılanma Kapsamında” Tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik “MAHZEN-18” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024
Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 4️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Şüphelilerin;
📌1️⃣2️⃣’si… pic.twitter.com/1YYYZewLjh