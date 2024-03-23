Ankara'da Mahzen-18 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 44 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Ankara’da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca’nın yaptığı “Örgütsel Yapılanma Kapsamında” Tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik “MAHZEN-18” operasyonları düzenlendi

Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin;

12’si tutuklandı.

12’si hakkında Adli Kontrol kararı,

1’i hakkında Ev Hapsi kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Organize suç örgütleri ve çeteleri olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek