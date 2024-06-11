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Ankara'da Lale Polat, evinde ölü bulunmuştu! Cinayet şüphelisi olarak aranan eşi, olay sonrası eşyaları satmış

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#ANKARA#Sincan#Kadın Cinayeti
Ankarada Lale Polat, evinde ölü bulunmuştu Cinayet şüphelisi olarak aranan eşi, olay sonrası eşyaları satmış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 17:31

Ankara'nın Sincan ilçesinde sırtından bıçaklanarak öldürülen Lale Polat'ın (30) evindeki eşyaların, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kamyonetle götürülüp, satıldığı ortaya çıktı .Polis, şüpheli eşi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Korkmaz sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve giren polis, Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın, sırtından bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Lale Polat'ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Lale Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.

Ankarada Lale Polat, evinde ölü bulunmuştu Cinayet şüphelisi olarak aranan eşi, olay sonrası eşyaları satmış

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Polis, olayın ardından evde eşyaların olmadığını görünce araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Lale Polat'ın, boşanma aşamasındaki eşinin eşyaları kamyonete yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Şüpheli kocanın, eşyaları ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerine 20 bin liraya sattığı belirlendi. Eşyaların kamyonetle götürülmesi kameraya yansıdı. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#ANKARA#Sincan#Kadın Cinayeti

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