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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Ankara'da koronavirüs denetimi

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Ankara'da koronavirüs denetimi
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki mobilya sitelerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'nın da katıldığı denetimde esnaf, maske ve mesafe konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yurt genelinde Organize Sanayi Bölgeleri ile fabrikalara yönelik koronavirüs denetimi başlatıldı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde de mobilya sitelerinde denetim yapıldı. Denetime Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Belediye Başkanı Asım Balcı ile polis ekipleri katıldı. Sitelerdeki mobilya atölyelerini gezen Kaymakam Atilla, vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. 

'HERKESİN KURALLARA RİAYET ETMESİ GEREKİYOR'

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Sayın kaymakamımızla beraber esnafımıza ve burada çalışan vatandaşlarımıza hatırlatmalarda ve ikazlarda bulunmak üzere denetime çıktık. Gerçekten de buradaki esnafımız büyük bir titizlik içinde kurallara riayet etmeye çalışıyorlar. Bu süreci en hafif şekilde atlatmak için herkesin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için tedbirlere uymamız çok önemli. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, lütfen kurallara uyalım uymayanları da tatlı dille ikaz edelim"dedi.

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