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Ankara'da korkunç olay: 3 kişi otomobilde ölü bulundu

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#Mehmet Gökdemir#Satılmış Koç#Kurban Duran
Ankarada korkunç olay: 3 kişi otomobilde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 15:09

Ankara'da Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41), yol kenarında park halindeki otomobilde ölü bulundu. Araç içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.

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Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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#Mehmet Gökdemir#Satılmış Koç#Kurban Duran

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