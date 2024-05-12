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Ankara'da korkunç kazada bir can kaybı

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#Ankara#Kaza#Trafik
Ankarada korkunç kazada bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 10:34

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin yön levha direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde Libya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Seyranbağları yönüne giderken kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarptı.

Otomobil, hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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#Ankara#Kaza#Trafik

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