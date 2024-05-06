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Ankara'da korkunç kaza! Otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

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#Ankara#Kaza#Trafik Kazası
Ankarada korkunç kaza Otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 16:43

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına girip savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Gülhüyük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.A.Ç. yönetimindeki 34 GGS 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Savrulan otomobil, otoyol kenarındaki yamaca çarparak durdu.

Ankarada korkunç kaza Otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobilde bulunan Fatma Kozanoğlu (65) ile sürücü A.A.Ç., M.N.K. ve H.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Kozanoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ankarada korkunç kaza Otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Ankarada korkunç kaza Otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

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#Ankara#Kaza#Trafik Kazası

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