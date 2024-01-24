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Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

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#ANKARA#Polatlı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 17:13

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nur Öcal (21), kızı Öykü Koç (3) ve annesi Şermin Öcal, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, oğlu Emre Koç (6) yaralı kurtuldu.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında E-90 kara yolunun 33'üncü kilometresinde Temelli mevkisinde meydana geldi. Üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nur Öcal, annesi Şermin Öcal ve çocukları Öykü ve Emre Koç'a, sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Fatma Nur Öcal ve Öykü Koç hayatını kaybetti, Şermin Öcal ve Emre Koç yaralandı. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şermin Öcal da kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Emre Koç ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Fatma Nur Öcal'ın eşi Ekrem Koç'un da 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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#ANKARA#Polatlı#Trafik Kazası

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