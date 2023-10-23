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Beyzanur Kaya'yı öldüren sevgilisi tutuklandı

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#Ankara#Beyzanur Kaya#Kadın Cinayeti
Beyzanur Kayayı öldüren sevgilisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 14:58

Ankara'da tartıştığı kız arkadaşı Beyzanur Kaya'yı (22), tabancayla vurarak öldüren Ege Rüştü Akoğlu (22), 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

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Atapark Mahallesi 1403'üncü Sokak'taki evde 19 Ekim akşamı Ege Rüştü Akoğlu ile 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akoğlu, evdeki tabancayla Kaya'ya ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.

Beyzanur Kayayı öldüren sevgilisi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilen Ege Rüştü Akoğlu, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde silahı önce Beyzanur Kaya'nın eline aldığını ve boğuşma sırasında patladığını ileri süren Akoğlu, savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı. Akoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

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Beyzanur Kayayı öldüren sevgilisi tutuklandı

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#Ankara#Beyzanur Kaya#Kadın Cinayeti

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