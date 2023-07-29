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Ankara'da kadın cinayeti! Suzan Çalık, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

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#ANKARA#Nallıhan#Kadın Cinayeti
Ankarada kadın cinayeti Suzan Çalık, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 10:43

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Uğur Çalık (42), boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık'ı (44) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Çalık, boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık ile oturdukları binanın girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uğur Çalık, 2 çocuğunun annesi Suzan Çalık'ı göğsünden bıçakladı. Arbede sırasında Uğur Çalık da yaralandı.

Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Suzan Çalık'ın cesedi yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#ANKARA#Nallıhan#Kadın Cinayeti

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