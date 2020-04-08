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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi

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Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi
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ANKARA'da bir depoya düzenlenen baskında 30 bin kaçak maske ele geçirildi.

Yenimahalle İlçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, yapılan baskında izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.

Öte yandan, üretimi yapan kişiler hakkında 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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