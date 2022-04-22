Ankara'da kaçak tütün operasyonu! Hepsi ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlar takibe alındı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler, bir kişinin araçtan bazı koliler indirdiğini tespit etti. Adres ve araçta yapılan aramada üzerinde bandrol bulunmayan 1 milyon 100 bin doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanılan adres takibe alındı. Depoda yükleme boşaltma yapıldığı sırada operasyon düzenlendi. Aramalarda sigara üretiminde kullanılan toplam 630 bin boş makaron ele geçirildi.

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Düzenlenen son operasyonda ise Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine depoya yapılan baskında, 39 koli içinde toplam 975 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

İSTANBUL'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de TIR parkında ve OSB Mahallesindeki işyeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler,14 Nisan günü baskın düzenledi. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank. 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.