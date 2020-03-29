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Hayati İKİZOĞLU/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını

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Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını
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Ankara'da kahvehaneye çevrilen binada oyun oynadığı belirlenen 25 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

Ankara'da polis ekipleri, Keçiören ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın kahvehaneye çevrildiğini tespit etti.

Binaya baskın yapan polis ekipleri, içerde oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi.

Bu arada binanın birçok noktasına güvenlik kamerası yerleştirildiği ve kahvehaneye gelenlerin kameradan takip edilerek içeri alındığı öğrenildi.

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