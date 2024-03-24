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Ankara'da istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü

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#Ankara#Göçük#İnşaat
Ankarada istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 13:17

Ankara'da kaba inşaatı tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Yeşil Bayır Mahallesi 1804'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaba inşaatı yeni tamamlanan 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay öncesi gecekonduda bulunan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkarak kurtuldu. Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bahçesindeki kulübede beslediği 3 köpek yavrusu ve kuşları istinat duvarının altında kalıp öldü.

Ankarada istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü

Dağ, daha önce Mamak Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olayla ilgili şikayette bulunduğunu belirterek, "40 sefer Mamak Belediyesi'ne müracaatta bulundum. Buraya gelen yapı denetimdeki insanlar bir şey olmaz buraya, 'biz garanti veririz' dediler. Ben içinde öyle oturdum. İçindeydim, kıl payı kurtuldum. Evim üstüme uçarken kaçtım. Altında bir sürü köpek yavrularım, kuşlarım var. Canımı zor kurtardım" ifadelerini kullandı.

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Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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#Ankara#Göçük#İnşaat

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