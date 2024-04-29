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Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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#Ankara#Altındağ#Silahlı Kavga
Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 03:43

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerine Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu Serkan Mahmutoğlu ağır yaralandı.

Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Mahmutoğlu hayatını kaybetti. Olayda diğer aileden ise Mahir B. ve Haydar B.’nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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#Ankara#Altındağ#Silahlı Kavga

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