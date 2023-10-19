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Ankara'da husumetli grupların çatışmasında 2 kişi hayatını kaybetti

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#Ankara#Cinayet#Çatışma
Ankarada husumetli grupların çatışmasında 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 14:31

Ankara'nın Mamak ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Yasin B. ile beraberindeki Levent Güvenç (41), Kübra F. (37), ve Osman K. (24) husumetli oldukları Fazlı Centilmen (41) ve kardeşi Gökhan Ethem Centilmen'in (38) çiftliğine geldi.

Ankarada husumetli grupların çatışmasında 2 kişi hayatını kaybetti

Burada iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı çatışmaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada; Fazlı Centilmen ve Gökhan Ethem Centilmen hayatını kaybederken, Levent Güvenç ağır yaralandı.

Olayla ilgili Kübra F. ve Osman K. gözaltına alındı. Firari Yasin B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 

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Ankarada husumetli grupların çatışmasında 2 kişi hayatını kaybetti

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#Ankara#Cinayet#Çatışma

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