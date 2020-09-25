Ankara’da, hırsızlık şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül gecesi Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi’nden çalınan 2 minibüs ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde minibüslerden biri bulunarak sahibine geri verilirken, olayla ilgili şüpheli Ferhat K. (29) gözaltına alındı. Diğer minibüsü çalan ismin de Emre G. (27) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ferhat K, emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.