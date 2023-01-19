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Ankara'da hırsızlık şüphelilerine 'Kıskaç' operasyonunda 4 tutuklama

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#Hırsızlık#Ankara#Operasyon
Ankarada hırsızlık şüphelilerine Kıskaç operasyonunda 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:54

Ankara'da girdikleri dairelerden hırsızlık yapan 4 şüpheli, 'Kıskaç' adı verilen operasyonla yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri evlere girip hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 198 farklı kamera görüntüsünden 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. 'Kıskaç' adı verilen operasyonla S.V., S.K., E.A. ve N.M. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinden yapılan aramada çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerden S.K.’nin, evine yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandığı bildirildi.

KİRALIK EV ARAMA BAHANESİYLE BİNALARA GİRDİLER

Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir gibi binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dilini düşürerek girdikleri, para, ziynet, silah gibi değerli eşyaları çaldıkları, girdikleri 14 evden 792 bin 507 TL’lik hırsızlık yaptıkları bildirildi.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden, tamamına yakını evden Hırsızlık olmak üzere S.V.'nin 101, S.K.'nin 59, G.M.'nin 17, N.M.'nin 15, E.A.'nın 11 suç kaydı olduğu bildirildi. Şüphelilerden S.K.'nin hakkında kesinleşmiş 50 yıl 8 ay hapis cezası olduğu, G.M.'nin ise 2 hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Hırsızlık#Ankara#Operasyon

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