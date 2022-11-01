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Ankara'da 'haraç' çetesine operasyon: 23 gözaltı kararı

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#ANKARA#Haraç Çetesi#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 10:30

Ankara'da, taksi şoförlerinden tehditle haraç isteyip, vermeyenlerin çalıştığı duraklara saldırı gerçekleştiren, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç grubuna yönelik 23 kişinin gözaltına alınması için Ankara ve Konya'da operasyon düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde gasp, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç grubuna yönelik 7 ay boyunca teknik ve fiziki takipte bulundu. Ü.Ş.'nin liderlik ettiği grubun, taksi durağı işletmecilerinden haraç istedikleri, vermeyenlerin çalışmasına engel oldukları, taksi duraklarını kalabalık gruplarla basarak hasar verdikleri ayrıca il dışından getirdikleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyu satarak kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

Ankarada haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı kararı

Suç grubuna yönelik daha önce yapılan operasyonlarda; 116 reçeteye tabi uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 8 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişinin tutuklu olduğu belirlendi.

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Soruşturma dosyasında adı geçen diğer 23 şüphelinin yakalanması için Ankara ve Konya'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankarada haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürüyor. 

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#ANKARA#Haraç Çetesi#Gözaltı

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