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Ankara’da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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#Ankara#Akyurt#Kaza
Ankara’da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 19:47

Ankara’nın Akyurt ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan Ö.E. idaresindeki 06 HO 1387 plakalı özel halk otobüsü, yan yoldan çıkan 06 BZC 998 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücü araçta sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkışan sürücü çıkarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otobüste bulunan 3 yolcunun ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Ankara#Akyurt#Kaza

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