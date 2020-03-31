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Caner ÜNVER- Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 09:00,Son Güncelleme:/

Ankara'da gözlem altındaki 256 kişi başka yurda sevk edildi

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Ankara'da gözlem altındaki 256 kişi başka yurda sevk edildi
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ANKARA umre dönüşü, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda gözlem altına alınan 3 bin 135 kişiden 256'sı, yoğunluğun azaltılması için başka bir öğrenci yurduna sevk edildi. Ayrıca bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu karantiina kararı 1 hafta uzatıldı.

Başkent'te, 15 Mart'ta umreden döndükten sonra Gölbaşı ilçesindeki KYK yurdunda gözlem altına alınan 3 bin 135 kişi hakkındaki karantina kararı, bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu 1 hafta uzatıldı.

Karantina yurdundaki yoğunluğun azaltılması için Altındağ ilçesindeki bir KYK yurdu daha umreciler için hazırlatıldı. 256 kişi, gece saatlerinde yurttan tahliye edilerek otobüslerle KYK Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı. Umrecilerin sevki, polis nezaretinde ve her otobüste en fazla 20 kişi bulunacak şekilde gerçekleştirildi.

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