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Ankara'da gelin - kaynana kavgası korkunç bitti! Kaynanasını boğazını keserek öldürdü

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#ANKARA#Polatlı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 15:02

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kahvaltı sırasında gelin ve kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Merve Doğan (28), kaynanası Kezban Doğan'ı (70) boğazını keserek öldürdü.

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Olay, Basri Mahallesi Akan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Polatlı’da yaşayan Merve Doğan (28) ve Kezban Doğan (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Merve Doğan, kaynanasının boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Kezban Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gelin Merve Doğan’ı gözaltına aldı.

Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten komşuları Azize Keskin, “Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darbettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış” ifadelerini kullandı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#ANKARA#Polatlı#Cinayet

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