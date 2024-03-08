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Ankara'da FETÖ'ye operasyon! 12 gözaltı kararı

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#Annkara#FETÖ#Terör
Ankarada FETÖye operasyon 12 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 09:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerden ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları sonucunda, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

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#Annkara#FETÖ#Terör

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