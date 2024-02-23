Ankara'da FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına 15 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alıp, içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan bazı kişilerin, görev yaptıkları illerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanıp, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan, daha önceden ilişikleri kesilmiş 5'i subay, 1'i astsubay, 1'i askeri öğrenci ile 8'i sivil olmak üzere 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. (DHA)