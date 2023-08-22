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Ankara'da FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yirmi gözaltı kararı

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#ANKARA#FETÖ#TERÖR
Ankarada FETÖnün mahrem hizmetler yapılanmasına yirmi gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 09:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarını hedef alan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada, yirmi şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarını hedef alarak içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Büfe ve bakkallarda bulunan kontörlü sabit hatlarla veya operasyonel hat kullanarak sivil imamlar ile haberleştiği tespit edilen 11'i kamu kurumlarında görevli, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)

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#ANKARA#FETÖ#TERÖR

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