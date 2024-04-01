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Ankara'da FETÖ'den aranan ihraç polis memuru tutuklandı

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#Ankara#FETÖ#TERÖR
Ankarada FETÖden aranan ihraç polis memuru tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 14:26

Ankara'da, FETÖ'ye üye olmaktan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan ihraç polis memuru Y.V., polis operasyonuyla yakalandı. Y.V., tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan ihraç polis memuru Y.V.'nin Mamak ilçesinde saklandığı adres belirlendi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan Y.V., polisin operasyonuyla yakalandı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edilen Y.V., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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#Ankara#FETÖ#TERÖR

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