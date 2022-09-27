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Ankara'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturmalarında 15 gözaltı kararı

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#Ankara#FETÖ#Terör
Ankarada FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturmalarında 15 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 11:57

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturmalarında, toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY terör örgütünün 'dışişleri teşkilatı mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve sınav sorularını temin ettikleri yönünde beyan bulunan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2'si aktif görevde, 2'si ihraç edilmiş, 1'i de sınavda başarılı olamamış 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlattı.

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu, kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'larla iletişim sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

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Öte yandan PKK/KCK içinde, örgütün talimatıyla sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli için de yine gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.

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#Ankara#FETÖ#Terör

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