Ankara'da feci kaza! 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Nusret Öztürk yönetimindeki 63 AAP 767 plakalı TIR, kavşakta Necattin Yücel’in kullandığı 06 AB 4115 plakalı otomobil ve Mahmut Gürlek yönetimindeki 42 GD 943 kamyonetle çarpışıp, devrildi. Kazada sürücüler Nusret Öztürk, Necattin Yücel, Mahmut Gürlek ile Gürlek’in yanında bulunan ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Necattin Yücel, olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi. Araç içinde sıkışan diğer 3 yaralı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılıp, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.