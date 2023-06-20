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Ankara'da eski eşini sokak ortasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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#Ankara#Polis#Cinayet
Ankarada eski eşini sokak ortasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 15:56

Ankara'da, eski eşi Mehmet Eroğlu'nun tabancayla vurup bir süre başında beklediği 3 çocuk annesi Pelin Ceylan (47), hayatını kaybetmişti. Mehmet Eroğlu (56) hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

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Çankaya ilçesinde meydana gelen 12 Aralık 2022'deki olayda, Mehmet Eroğlu 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı ve tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu.

Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

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ADINI VE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Eroğlu'nun çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu, başka suçtan cezaevindeyken 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. Ayrıca Eroğlu'nun eski eşini birçok kez tehdit ettiği, Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı çıkardığı kaydedildi.

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Ankarada eski eşini sokak ortasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ceylan'ın İzmir'de yaşamak istediğini beyan etmesi üzerine buraya naklinin yapıldığı ancak bir süre sonra kendi isteğiyle yeniden Ankara'ya yerleştiği ifade edildi.

'KONUŞMAK İSTEDİM; BAĞIRINCA ATEŞ ETTİM'

İddianamede Eroğlu'nun ifadesine de yer verildi. Eroğlu, eski eşinin çocuklarına yeterli annelik yapmadığını ve yaşam tarzını beğenmediği için tartıştıklarını iddia etti.

Küçük kızının durumunu konuşmak için Ceylan'ın bulunduğu yere gittiğini anlatan Eroğlu, "Konuşmak istediğimde Pelin'in bağırıp çağırması nedeniyle üzerimdeki ruhsatsız tabancayla ateş ettim. İkinci kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. (DHA)

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#Ankara#Polis#Cinayet

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