Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Temmuz Ankara elektrik kesintisi
Elektrikler ne zaman gelecek sorusu, Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Çankaya, Keçiören ve Etlik gibi semtlerde yaşayan vatandaşların araştırdığı elektrik kesintisi, sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgiler
Elektrik kesintisi Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu sorusunun cevabını internet üzerinden arıyor. İşte, elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Çankaya merkezli kesintiler şu şekilde olacak;
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVLET
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 929
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1008
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1010
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1012
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1006
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1011
|09:15 - 17:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KONUTKENT
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: KABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 1071
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 1069
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 1070
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1015
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1014
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1012
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: KABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1047
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1044
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1046
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1001
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1005
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1003
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1006
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 992
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1032
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1003
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1006
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1026
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 991
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKTÜRK - Sokak: BAĞLAR
|13:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: ZEKAİ APAYDIN
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