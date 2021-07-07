Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Temmuz Ankara elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu sorusunun cevabını internet üzerinden arıyor. İşte, elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı



ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Çankaya merkezli kesintiler şu şekilde olacak;

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVLET 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 929

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1008

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1010

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1012

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1009

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1006

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1011 09:15 - 17:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KONUTKENT 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: KABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 1071

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 1069

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 1070

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1015

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1014

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1012

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: DİKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: KABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: DİKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1047

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1044

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1046 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1001

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1005

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1003

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1006

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 992

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1032

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1003

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1006

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 1026

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMAN TEMİZ - Sokak: 991 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKTÜRK - Sokak: BAĞLAR 13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: ZEKAİ APAYDIN

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