Ankara'da eczanelerin çalışma süreleri değişti

Ankara Eczacıları Odası yaptığı yazılı bir açıklamayla kent genelindeki eczaneleri çalışma saatlerinde kontrollü normalleşme süreciyle birlikte değişikliği gidildiğini duyurdu. Odadan yapılan yazılı açıklamada, “2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.” maddesine istinaden kontrollü normalleşme süreci kapsamında 02 Mart 2021 tarihinden itibaren Ankara’da bulunan eczane mesai saatleri Hafta İçi 08.30 - 19.00 , Cumartesi 09.30 - 19.00 olarak düzenlenmiştir. Kırıkkale ili ve İlçelerimiz ise pandemi öncesindeki mesai saatlerini uygulayacaktır” denildi.