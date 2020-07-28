MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da dolmuş ve minibüslerde 'koronavirüs' denetimi
GeriGündem Ankara'da dolmuş ve minibüslerde 'koronavirüs' denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Ankara'da dolmuş ve minibüslerde 'koronavirüs' denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da dolmuş ve minibüslerde 'koronavirüs' denetimi
Abone Olgoogle-news

ANKARA'da polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimde, fazla yolcu taşıyan dolmuş ve minibüs sürücülerine para cezası uygulandı. Arandığı belirlenen ehliyetsiz bir minibüs sürücüsü de gözaltına alındı.

Ankara'da motosikletli trafik polisleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakta yolcu taşıması yasaklanan dolmuş ve minibüslere yönelik denetim yaptı. Şehrin işlek noktalarında yapılan denetimde, dolmuş ve minibüsler durdurularak kontrol edildi. Bir minibüste 7 kişinin ayakta yolculuk yaptığı belirlendi. Kapasitesinin üzerinde ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine yol açacak şekilde fazla yolcu taşıyan sürücülere 315 TL ile 3 bin TL arasında para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden bazı sürücüler, çok ceza yediklerini ve para kazanamadıklarını belirterek bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Ayaktaki yolcular araçlardan indirilerek boş araçlara aktarıldı.

ARANAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan denetim sırasında durdurulan minibüs sürücüsü Ahmet K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 456 TL ceza uygulandı. Yapılan inceleme sonucu 'Başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan da arandığı belirlenen Ahmet K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle