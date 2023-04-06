Ankara'da doktor ve sekreterine yumruklu saldırı

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Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Çağlar Ertuğrul ve sekreteri Zeynep Ekin Kaya, 3 Nisan'da bir hastanın sonucuna baktığı sırada, bekleyen başka bir hastanın yakını S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Dr. Ertuğrul ve Kaya, hafif yaralandı. 'Beyaz kod' ile olayın polise bildirilmesinin ardından S.K., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

HEKİMSEN üyesi yaklaşık 100 kişi, hastane önünde bir araya gelerek olayı protesto etti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren grup adına açıklamayı sendika üyesi Dr. Harun Kamanlı yaptı. Dr. Kamanlı, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak, "2 gün önce şahsen benim ve diğer arkadaşlarımın çok sevdiği ve takdir ettiği doktorumuz ve beraberinde bir sekreterimize, öğlen saatlerinde sözde kendini güvende hissettiği iş yerinde, çalışma arkadaşlarının gözlerinin önünde utanç verici şekilde hasta yakınları tarafından önce sözlü saldırıda bulunulmuştur. Yetmeyince fiziksel olarak darbedilmişlerdir. Yasal süreç dünden itibaren gerek bağlı bulunduğumuz sendikalar ve gerekse kolluk kuvvetlerince başlatılmıştır. Biz artık bu şiddet saldırı sarmalında mesleğimizi onur ve şerefimizde yerine getiremez haldeyiz. Hasta ve hasta yakınları tarafından sonu gelmez, zamanlaması çoğu zaman yanlış, bazen mantık dışı istek ve yönlendirmelerinden sözlü taciz ve fiziksel saldırılarından yorulduk" dedi. ​Ardından 2 dakika boyunca alkış tutan grup, polikliniğin önüne kadar yürüdükten sonra eylemi sona erdirdi.

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"SURATIMA YUMRUK YEDİM"

Çağlar Ertuğrul da bu tarz olayların yaşanmasının diğer hastalara da olumsuz yansıdığını belirterek, saldırıyı şöyle anlattı:

"2 gün önce hastanede bir hastamın sonuçlarını değerlendirirken diğer hastanın yakını birden yükseldi. Ben de ortamı sakinleştirmek, onları odadan çıkarmak istedim. Ardından dışarıda bağırışlar devam etti. 'Dangalak konuşuyor' gibi bir ifade kullandılar. Ben de 'kime diyorsun' diye sorunca, suratıma yumruk yedim. Sekreter hanım da dolayısıyla arada kaldığı için yere düştü. Şüphelilere dair şikayette bulunduk. Sürecin takipçisi olacağız. Bizler insanların sorunlarına yardımcı oluyoruz; ama bu tarz olaylar hevesimizi kırıyor."