Ankara'da dehşete düşüren kaza!

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. 06 AGA 234 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet S. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mustafa K. yönetimindeki 27 JF 496 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil içerisinde bulunan Sema B.(41), Ceyda K.(41) ve Gizem K.(27)'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TIR'ın sürücüsü Mustafa K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti belli bir süre trafiğe kapatıldı. Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





ÇUBUK'TA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşandı. Selman K.'nın kullandığı 06 DG 5462 plakalı otomobil ile Oğuzhan Ş. idaresindeki 06 BTC 309 plakalı otomobil Karagöl-Çubuk2 Barajı yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Selman K. ve Oğuzhan Ş. ile otomobillerde bulunan Murat T., İsmail G. ve Emre A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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