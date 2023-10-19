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Ankara'da dehşet! Yaşlı adam, eşini tülbentle boğdu

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#Ankara#Kadına Şiddet#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 16:19

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Ayan (67), tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı (60) tülbentle boğdu. Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ayan, saat 14.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Ankarada dehşet Yaşlı adam, eşini tülbentle boğdu

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, 2 çocuğunun annesi eşini tülbentle boğdu. Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankarada dehşet Yaşlı adam, eşini tülbentle boğdu

Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Ankarada dehşet Yaşlı adam, eşini tülbentle boğdu

 

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#Ankara#Kadına Şiddet#Kadın Cinayeti

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