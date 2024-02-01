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Ankara'da DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 kişi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 17:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ankara’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” Operasyonunda Yabancı Uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Ankarada DEAŞ operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 kişi yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 Yabancı Uyruklu şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

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Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.

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#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#Ankara

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