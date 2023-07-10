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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

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#ANKARA#DEAŞ#Operasyon
Ankarada DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 09:44

Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 27 şahsı tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 22’si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına teslim edileceği aktarıldı.

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#ANKARA#DEAŞ#Operasyon

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