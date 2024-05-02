×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da bazı metro istasyonlarına sağanak engeli

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Yağmur#Metro
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:31

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet dışı kaldı.

Haberin Devamı

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.

Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Yağmur#Metro

BAKMADAN GEÇME!