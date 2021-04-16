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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı

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Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da iş yerine ait depoya düzenlenen baskında 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 750 kilo mükerrer bandrollü tütün ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarı çalışmasında, kent genelinde bandrolsüz boş makaron satışı yapan 3 kişinin izine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelilerin Mamak ilçesindeki depoya girdiği tespit edildi. Depoya düzenlenen baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 750 kilo mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

 

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