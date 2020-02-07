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Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara) (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

Ankara'da baba vahşeti! Şeyma Yıldız kaçmaya çalışmış

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı (17) tabanca ile ateş ederek öldürdü. Harun Yıldız olayın ardından polise teslim oldu. Korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Arabada babasıyla tartışan Şeyma Yıldız'ın kaçmaya çalıştığı, babasının da kızına ateş ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp kızına iki el ateş etti.

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından Harun Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Baba Yıldız'ın ilk ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Harun Yıldız'ın polisteki sorgusu sürerken, genç kızın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Ankarada baba vahşeti Şeyma Yıldız kaçmaya çalışmış

Şeyma Yıldızdan çok acı haber Babası öldürüp yol kenarında bıraktı
Şeyma Yıldız'dan çok acı haber! Babası öldürüp yol kenarında bıraktı
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