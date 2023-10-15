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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama kararı

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#Ankara#Polis#Tutuklama
Ankarada Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 14:44

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada şikayetçi olarak ifade veren kişinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, suç örgütüne yönelik şikayetçi olup tanık olarak ifade verenleri tehdit eden 2 şüpheli belirlendi.

13 Ekim Cuma günü düzenlenen operasyonda, Ankara Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobile silahla ateş açan Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi gözaltına alındı. Tanık olarak ifade veren kişiye gözdağı vermek için otomobile ateş açtığı belirlenen 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

 

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#Ankara#Polis#Tutuklama

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