Ankara'da ATM'lere sahte para yatırıp, gerçeğini çekti! Detaylar şaşkına çevirdi

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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da bulunan çok sayıda banka ATM'sine sahte para yatırıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı. ATM'lerin bulunduğu bölgelerde yapılan araştırmada güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen E.T.O. tespit edilerek, takibe alındı. Şüpheli, dün başka bir ATM'ye sahte para yatırmaya giderken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 2 bin adet sahte 50 TL’lik banknot, 30 adet sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları ile banka dekontları, sahte paraların basımında kullanılan; yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör ve çok sayıda materyal ile basımı yapılmış sahte para kağıtları ele geçirildi.

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EVİNDE KÜÇÜK MATBAA KURMUŞ

E.T.O.'nun evinde kurduğu küçük çapta matbaada bilgisayar ve yazıcı kullanarak çoğalttığı 50 TL’lik sahte banknotları ve gerçek 50 TL'lik banknotları ortadan ikiye kestiği belirlendi.

Şüphelinin, bunları yarısı sahte yarısı gerçek olacak şekilde tekrar yapıştırdığı ve bazı özel yöntemler kullanarak banka ATM’lerine yatırdığı tespit edildi.

Şüphelinin daha önce medyada gördüğü haberlerden esinlenerek böyle bir yönteme başvurduğu, 200 ve 100 TL’lik banknotlarla deneme yaptığı ve başarısız olduğu, 50’lik banknotların bazı özelliklerinin bu yöntemle uyum sağlayınca bunu gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelinin, tanınmamak için yaz günü kapüşonlu kıyafet giydiği ve cerrahi maske kullandığı, sahte paraları yatırma işlemi yaparken yakalanmamak için başka kişilerin TC kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı, çeşitli kurumlara sahte paralarla cüzi miktarda ödeme yaptığı ve para üstü olarak bankamatiklerden gerçek para aldığı belirlendi.

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Şüphelinin kredi borcu yüzünden böyle bir arayışa girerek borcunun büyük bir bölümünü bu yöntemle elde ettiği paralarla ödediği tespit edildi.

Soruşturma sürdürülüyor.