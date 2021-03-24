Ankara'da 5 milyonluk kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Angora Bulvarı’nda meydana geldi. Çayyolu yönüne giden Yavuz Tekin yönetimindeki 06 BT 8866 plakalı lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte yol temizliği yapan 06 BFU 302 plakalı belediye aracına ve Tarık Ahmet G. yönetimindeki 06 DPP 630 plakalı kurye motosikletine çarptı.









5 MİLYON TL'LİK ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ



Kazada, otomobil ile kurye motosikleti yaklaşık 50 metre savrularak kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü Yavuz Tekin ile motosiklet sürücüsü Tarık Ahmet G. yaralanırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu demir yığınına döndü. Belediye aracı sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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