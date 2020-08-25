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İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Ankara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

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Ankara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 16 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi, polisin soruşturması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 16 faali meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin Erkan S. olduğunu belirledi. Birçok suç kaydı bulunan Erken S., düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Erkan S.'nin hırsızlık, uyuşturucu, yağma, gasp, cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

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