Ankara'da 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçakla öldürüldü

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Olay, saat 17.00 sıralarında Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Şafak parkında bir araya gelen U.B. ile Emir Akyol arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle U.B., üzerindeki Emir Akyol'u yaralayıp kaçtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan U.B., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.