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Ankara'da 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçakla öldürüldü

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#ANKARA#Gölbaşı#Bıçak
Ankarada 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçakla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 05:21

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Emir Akyol, tartıştığı 14 yaşındaki U.B. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Şafak parkında bir araya gelen U.B. ile Emir Akyol arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle U.B., üzerindeki Emir Akyol'u yaralayıp kaçtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan U.B., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

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#ANKARA#Gölbaşı#Bıçak

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