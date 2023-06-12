Ankara yine göle döndü

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Başkentte dün öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı. Araçlar suda ilerleyemedi.

Ev ve işyerleri su ile dolarken, Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı toprak kayması nedeniyle çöktü. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı işyerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak sağanağın durmasını bekledi.

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SÜRÜCÜYÜ SUDAN BÖYLE KURTARDI

Çankaya’da bir kadın sürücü sel sularında mahsur kaldı. Suyun yüksekliği otomobilin yarısına kadar gelirken yardıma koşan bir vatandaş sürücüyü camdan çıkardı.