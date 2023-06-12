×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara yine göle döndü

Güncelleme Tarihi:

#Başkent#Yağış#Sokak
Ankara yine göle döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda su baskınları yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü.

Haberin Devamı

Başkentte dün öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı. Araçlar suda ilerleyemedi.

Ankara yine göle döndü

Ev ve işyerleri su ile dolarken, Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı toprak kayması nedeniyle çöktü. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı işyerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak sağanağın durmasını bekledi.

Haberin Devamı

Ankara yine göle döndü

SÜRÜCÜYÜ SUDAN BÖYLE KURTARDI

Çankaya’da bir kadın sürücü sel sularında mahsur kaldı. Suyun yüksekliği otomobilin yarısına kadar gelirken yardıma koşan bir vatandaş sürücüyü camdan çıkardı.

Ankara yine göle döndü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başkent#Yağış#Sokak

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema