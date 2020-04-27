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İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Ankara sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası yoğunluk

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Ankara sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası yoğunluk
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ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkması yasağının ardından, cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, dün gece yarısı itibarıyla sona erdi. Başkent'te, yasağın sona erdiği ilk gün, cadde ve sokaklarda, meydanlarda yoğunluk oluştu. 4 gün boyunca boş kalan meydanlar, haftanın ilk günü kalabalıklaştı. Özellikle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus'ta bulunan otobüs duraklarında yer yer kuyruk oluştu. Kent içindeki yollarda da trafik yoğunluğu olduğu görüldü. Polis ekipleri ve bekçiler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve gerekmedikçe sokağa çıkamamaları konusunda uyardı.

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