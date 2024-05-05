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Ankara şehidini uğurladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Ata Göçmen#Pençe Operasyonu
Ankara şehidini uğurladı
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Pençe Operasyonu’nda yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde önceki gün yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Göçmen için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde dün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Ankara şehidini uğurladı

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yanı sıra Göçmen Ailesi ve sevenleri de katıldı. Cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Şehit Göçmen’in naaşı tören mangasının omuzlarında top arabasına taşındı. Tekerlekli sandalye ile cenazeye katılan şehidin annesi Nermin Göçmen oğlu için ağıtlar yaktı. Geçit töreninin ardından Göçmen’in naaşı Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verildi. 

 

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#Ankara#Ata Göçmen#Pençe Operasyonu

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