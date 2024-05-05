Ankara şehidini uğurladı

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Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde önceki gün yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Göçmen için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde dün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yanı sıra Göçmen Ailesi ve sevenleri de katıldı. Cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Şehit Göçmen’in naaşı tören mangasının omuzlarında top arabasına taşındı. Tekerlekli sandalye ile cenazeye katılan şehidin annesi Nermin Göçmen oğlu için ağıtlar yaktı. Geçit töreninin ardından Göçmen’in naaşı Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verildi.